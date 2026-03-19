アメリカのトランプ政権は、原油価格の高騰に対応するため「アメリカ国内の港を行き来する船をアメリカ国籍の船舶に限定する法律」の適用を60日間、免除すると発表しました。トランプ政権は18日、海上輸送のためにアメリカ国内の港を往来する船舶をアメリカ国籍の船に限定する、「ジョーンズ法」の適用を60日間免除すると発表しました。この法律は乗組員がアメリカ国籍であることも求めていて、適用の免除により低コストの外国籍の