■MLBオープン戦ドジャース対ジャイアンツ（日本時間19日、キャメルバック・ランチ）ドジャースの大谷翔平（31）がジャイアンツとのオープン戦に登板。4回1/3を投げ、61球、被安打1、奪三振4、四死球3、無失点で今季初登板を終えた。中盤に制球を乱す場面もあったが、粘り強い投球で立て直し、球速は最速100マイル（約161キロ）をマークした。WBCでの激闘から4日、チームに再合流してわずか1日での登板となった大谷。この日は“