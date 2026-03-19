【雨のち春の陽気】朝まで雨のところが多いですが、天気は回復傾向です。だんだん日差しが届くでしょう。関東も晴れ間がありますが、関東南部は千葉県を中心にやや雲がとれにくい見通しです。また、北陸は雨が降ったり止んだりが続き、北海道は次第に雪が降り出しそうです。北海道の日本海側は風の強まるところもあるでしょう。【春本番の陽気】朝は今年一番の暖かさになっているところが多くなっていますが、日中も春の陽気でしょ