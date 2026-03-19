タレントの王林が１８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。短い睡眠時間でもまったく平気なことを明かした。今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠ＳＰ」。短い睡眠でも大丈夫なショートスリーパー代表として出演の王林は日々の睡眠時間について「３時間、４時間くらい」と口にした。「長く寝た方が調子悪くて、１日中。休みがとかあって、ちょっと長く寝てみようとすると