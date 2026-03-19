今月3日、愛知県一宮市の交差点で信号を無視して軽自動車と衝突しそのまま逃げたなどとして、会社員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは住所不詳の会社員・高木尚宏容疑者(51)です。高木容疑者は今月3日深夜、一宮市三ツ井の交差点で、赤信号を無視して危険な速度で進入し、軽自動車と衝突して運転手の男性(48)をケガさせたにもかかわらずそのまま逃げた危険運転致傷などの疑いが持たれています。男性