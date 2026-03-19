宇咲が、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。 宇咲 ©カノウリョウマ／集英社 【プロフィール】宇咲（うさ）4月27日生まれ神奈川県出身身長156cm宇咲は「宇宙にまで花咲かせられるように」と名づけられたもの。アイドルグループ「#ババババンビ」の桃色担当。3月28日（土）に東京・恵比寿The Garden Hallで開催予定のワンマンライブ「#