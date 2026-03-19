NY原油先物5月限（WTI）（終値） 1バレル＝95.46（-0.07-0.07%） ニューヨーク原油の期近２限月は高安まちまちだったが、イスラエルがイラン南部のサウスパースガス田を攻撃したことで、イラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）がサウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、カタールの複数の石油施設に対し避難するよう警告したことが相場を押し上げた。これまでにイランはエネルギー関連の施設が