日本時間６時４５分にNZ実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）06:45 予想0.4%前回1.1%（前期比) 予想1.7%前回1.3%（前年比)