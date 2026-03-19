大分県大分市佐賀関の大規模火災を受けて、大分市消防局は火災発生時に被害が拡大するおそれがある「延焼警戒区域」の見直しを決めました。 大分市消防局は現在、市内27か所を延焼警戒区域に指定しています。 今回の佐賀関の大規模火災は警戒区域に指定された地域で起きましたが、消防は計画に沿った消火活動をしたとしていて、総務省消防庁の調査では、焼損棟数をおよそ43％減少させることができたとしています。 ただ、延焼警