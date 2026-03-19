大分県内で初めての条例となります。 佐伯市議会は18日、インターネット上での誹謗中傷などを防止する条例案を全会一致で可決しました。 この条例案はインターネット上での誹謗中傷や人権侵害の防止を目的としたもので議会最終日の18日、可決されました。 市民に対し加害者にならないようネットの正しい活用方法の理解に努めること。議員には模範となる行動を求めています。 罰則はありません。 一方、市は、啓発