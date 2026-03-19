中東情勢の緊迫化の影響がガソリンの価格に著しく現れました。 18日は県内の最新の販売価格が発表され、前の週から大幅に上昇し、190円台となりました。 調査開始以降、過去3番目の高値です。 大分県内のガソリン価格 石油情報センターによりますと、県内の16日時点のレギュラーガソリンの平均販売価格は1リットルあたり税込みで191.2円でした。 5週連続の値上がりで、前の週と比べると27.9円と、