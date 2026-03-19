造船に関するニュースです。高市政権が強い経済を実現するための戦略分野の一つに挙げています。 こうした中、大分県臼杵市の臼杵造船所が生産体制を強化するため、工場内にクレーンを増設することになり、18日、佐藤知事に表明しました。 臼杵造船所 臼杵造船所は液体化学薬品を運ぶケミカルタンカーを中心に年間4隻から5隻製造しています。 コロナ禍以降、物流が活発となり需要が好調なこ