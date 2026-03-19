大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災から18日で4か月です。 被災した建物の解体作業が進められるなど、現地では復興のための取り組みが進められています。 そして、新たな生活のために大きな決断をした被災者も。佐賀関の動きを取材しました。 大分市佐賀関 14日、佐賀関では恒例の「関あじ関さばまつり」が開かれました。会場では新鮮な刺身を使った定食が販売されたほか、火災で被災した地区の住民たちが