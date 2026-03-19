大分県大分市の県立看護科学大学で18日、卒業式が行われました。 式では佐賀関の大規模火災で支援活動に取り組んだ大学院生が表彰されました。 県立看護科学大学卒業式 県立看護科学大学では、学部生と大学院生あわせて121人が晴れの日を迎えました。 式では、麻原きよみ学長が1人1人に卒業証書が手渡したあと、「何ができるのか常に考え、実践することを大切にしてほしい」と激励していました。 県