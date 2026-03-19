4月13日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に黒崎煌代が出演することが決定した。 参考：黒崎煌代、『ブギウギ』六郎として生き抜いて「順調な時にこそ謙虚でいなきゃいけない」 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村