[3.18 欧州CL決勝T1回戦第2戦 バルセロナ 7-2 ニューカッスル]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は18日、決勝トーナメント1回戦第2戦2日目を行った。バルセロナ(スペイン)とニューカッスル(イングランド)の対戦は、バルセロナが7-2で勝利。2試合合計8-3でニューカッスルを上回り、4月の準々決勝に駒を進めた。両チームは今大会で3度目の対戦となる。リーグフェーズ第1節ではバルセロナが2-1で勝利。10日の第1戦ではニューカッ