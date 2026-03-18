「ヘレナ ルビンスタイン（HELENA RUBINSTEIN）」が、エイジングケアライン「リプラスティ ライン」から、新作クリーム「リプラスティ GR リペア デイ クリーム」（15mL 2万5080円、50mL 6万6880円、100mL 10万7140円）を4月3日に発売する。【画像をもっと見る】リプラスティは、2008年にスイスの先進美容機関ラクリニック・モントルーとのパートナーシップによって誕生したエイジングケアシリーズ。独自の整肌成分「プロキシ