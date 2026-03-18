「ブルックス（BROOKS）」が、アーカイヴを復刻した新作シューズ「アドレナリン GTS 10（Adrenaline GTS 10）」を3月27日に発売する。一部店舗およびブルックス公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】「アドレナリン GTS 10」は、2009年にオリジナルモデルを発売。新作は、オリジナルの象徴的なシルエットやディテールを忠実に再現しつつ、Y2Kストリートのトレンドを感じさせるデザインに仕上げた。ミッドソー