「なんだか太ももが張る」「お尻が垂れてきた気がする」--そんな下半身の悩み、実は股関節の使い方に原因があるかもしれません。そこで今回は、ピラティスの簡単エクササイズ【股関節スクワット】を紹介。お辞儀のようなシンプルな動きで運動苦手な方にも取り組みやすく、股関節まわりの筋肉をしっかり刺激し、骨盤の歪みを整えます。また、続けることで代謝UPにもつながるので、太りにくい下半身にも近づけますよ。🌼骨盤