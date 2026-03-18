「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」（以下、YSL）が、「YSL ラブヌード リップスティック」の魅力を発信するポップアップイベント「YSL LOVENODE HOTEL TOKYO SECRET CHECK-IN」を東京・表参道で開催する。会期は4月3日から5日まで。【画像をもっと見る】同イベントは、4月3日に発売するリップシリーズ「YSL ラブヌード」の誕生を記念して行うもの。"秘密のホテル”をコンセプトに、新シリーズ