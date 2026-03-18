気になる男性からLINEが来ると、「これって単なる連絡？それとも脈あり？」と悩むこともあるはず。そこで今回は、男性の「本命LINE」に見られる特徴を紹介します。これを知っておくと、彼の本音はあなたにバレバレです。丁寧な言葉遣いと素早い返信男性は気になる女性には良い印象を与えたいもの。そのため、普段友達に送るようなタメ口ではなく、丁寧な言葉遣いになる傾向があります。「そうだよ」「了解」といった一言返事ではな