集英社が、創業100周年の記念事業の1つとして、3月19日に新装開店する三省堂書店 神田神保町本店の4階に「THE ジャンプショップ 神保町」をオープンする。【画像をもっと見る】「THE ジャンプショップ 神保町」は、「週刊少年ジャンプ」の世界観を身近に感じられる空間に設計。「週刊少年ジャンプ」本誌に使用されている更紙の一種「せんか紙」の色を意識したデザインを採用したほか、「ジャンプ」を想起させるオブジェや装飾