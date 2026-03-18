「ゾゾタウン（ZOZOTOWN）」が、小学生向けの裁縫箱で人気を集めた「家庭科のドラゴン」とコラボレーションしたアイテムを3月19日に発売する。ゾゾタウン限定で取り扱う。販売期間は3月19日12時から4月6日23時59分まで。【画像をもっと見る】「家庭科のドラゴン」は、2001年から小学生向けの裁縫箱のパッケージに描かれている、サンワードがデザインしたオリジナルキャラクター。同キャラクターが誕生から25周年ということを踏