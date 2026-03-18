好きな男性がプライド高めのタイプだと、どう接すれば良いのか迷うところ。強気な態度に振り回されたり、言葉遣いに神経を使ったりすることもあるでしょう。そこで今回は、そんなプライド高い男性を手なずける「コツ」を紹介します。承認欲求を満たして男性の自信を育てるプライド高めの男性は承認欲求が人一倍強いもの。なので、男性が見せる良い一面をしっかり見つけて、具体的に褒めてあげましょう。ただし、過剰すぎると男性の