恋愛では「早く答えを出して」と迫られる場面もあるでしょう。でも、男性の本命サインは“その逆”に出ることがあるのです。実は本気の男性ほど、女性のタイミングを尊重します。決断を押しつけない付き合うかどうか、会うタイミング、関係の進め方。こうしたことを一方的に男性が決めないのは、女性の気持ちを尊重しているから。男性は本命相手には、基本的に結論を急がせません。女性の状況を理解しようと努める男性が女性の仕事