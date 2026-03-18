不倫が発覚した直後は、誰でも動揺するもの。ただ、本当の意味で状況が見えてくるのはその“あと”。時間が少し経ったとき、男性がどんな行動を取るかで関係の方向は大きく変わるものです。そんな不倫発覚後の男性には、いくつかの典型的な行動パターンがあります。必死に関係修復を試みる発覚後すぐに謝罪し、家庭を守ろうとするパターンです。連絡先を消す、行動をオープンにするなど、具体的な行動で信頼回復を図ろうとします。