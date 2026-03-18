ダイエットを始めると、「とにかく汗をかけば脂肪が燃える」と考える人は少なくありません。ランニングやホットヨガ、サウナなど、汗をたくさんかく活動を取り入れている人も少なくないでしょう。確かに運動で汗をかくと「体が軽くなった」「痩せた気がする」と感じやすいもの。ただ、発汗そのものが脂肪燃焼を意味するわけではありません。ダイエットを続けていくためには、汗の仕組みと体重の変化を正しく理解しておくことが大切