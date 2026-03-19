4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』の大学生ボランティアスタッフ 皆藤壮哉（かいどう そうや）役に寺田心が決定！子どもたちと最も近い年齢として、同じ目線でフラットに溶け込む「お兄さん」だ。当記事では、寺田のコメントを紹介。■寺田心 コメント台本を読んで、子どもが好きなところや明