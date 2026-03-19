3月21日（土）よる11時〜11時30分 日本テレビ系で放送「Google Pixel presents ANOTHER SKY」のゲストはKing & Prince・永瀬廉。青春時代を過ごし、アイドルとしてスタートを切った地・大阪を巡る。恩師や友人との再会で見せる素顔から、“関西ジュニアの聖地”とも呼ばれ間もなく閉館する大阪松竹座での秘話まで、デビュー以前の思い出の場所を辿りながら、これからのKing & Princeへの想いを語り尽くす。■地元・八尾に