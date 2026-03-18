特別に明るい性格というわけではないのに、いつも機嫌がよさそうに見える人がいる一方で、本人は普通にしているつもりでも、なぜか不機嫌そうに見えてしまう人も。この違いは性格だけで決まるものではありません。実は、日常の小さな習慣が印象を大きく左右しています。感情をそのまま表情に出している疲れている日や忙しい日は、誰でも気持ちに余裕がなくなります。その感情がそのまま表情に出ると、周囲からは不機嫌に見えてしま