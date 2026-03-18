春が近づくと、店頭や雑誌でも新しいトレンドが気になり始めます。ただ、「流行をそのまま取り入れるのは少し勇気がいる」と感じている大人世代も少なくないでしょう。実は2026春のファッションは、派手なデザインよりも“軽やかさ”や“自然な抜け感”がキーワード。特別なアイテムを買い足さなくても、コーディネートのシルエットを少し整えるだけで今っぽい印象に近づけます。2026春ファッションは「軽やかなシルエット」が主流