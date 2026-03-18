痩せていないわけではないのに、なぜか腰まわりだけ重たく見える。そんな大人世代の悩みは、脂肪よりも“体幹の硬さ”が原因かもしれません。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【アルダ・マッチェンドラ・アーサナ】の軽減法。体をゆっくりねじりながら背骨と腹まわりを整え、眠りがちな体幹を目覚めさせることで、横から見たシルエットの印象をすっきり整えていきます。【STEP１】姿勢を整えるあぐらの姿勢で座り、背骨を