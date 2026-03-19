17日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）のレーヴィス栃木が29日（日）に星の杜中学校・高等学校で公開練習を行うことをクラブ公式SNSで発表した。 R栃木は、東地区レギュラーシーズン2位以上を確定させ、4月11日(土)から開幕する 2025-26 V.LEAGUE MENプレーオフ進出が決定している。また、足利市を拠点に活動するR栃木は、栃木県初のVリーグチームとし