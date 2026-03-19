「史上最大の危機」ガソリン平均小売価格は１９０．８円に ホルムズ海峡“封鎖”により混乱が続く石油情勢。全国のガソリン平均小売価格は先週の発表より２９円値上がりして、レギュラー１リットルあたり１９０．８円となり、史上最高値を記録しました（３月１６日時点資源エネルギー庁発表）。 【写真を見る】第一次オイルショック時の「トイレットペーパー買占め騒動」の様子 過去に２度オイル