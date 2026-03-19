杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第9話が18日に放送。ゆきお（成田凌）の行動に反響が集まっている。【写真】ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第9話椅子に座る紗枝（久保史緒里）ある日、恋人のゆきおにあげるマフラーを編んでいる文菜（杉咲）のもとに荷物が届く。それはクリスマスイブにゆきおとともに一脚ずつ購入した椅子だった。時を同じくして、ゆきおの家