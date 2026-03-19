反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第10話が18日に放送され、ラストで驚きの展開を迎えると、ネット上には「どういうこと!?」「えっ!?いきなりSF!?」「集団幻覚だよね…」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】高田純次がギャグ封印！大物政治家を怪演雄太（反町）たちの追求により、大物政