NMB48元メンバーで歌手の山本彩が19日にInstagramを更新。春を感じさせる私服姿を披露すると、ファンから「かわいい」の声が相次いだ。【写真】春先取りコーデがかわいい山本彩をもっと見る今月28日から「Sayaka Yamamoto Asia Tour 2026」のスタートが控えている山本。この日は、ボタンチェックシャツに暖かそうなレザーのジャケット、短パン、ブーツという出で立ちの私服ショットを公開している。コメント欄には「めっちゃ