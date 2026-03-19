第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕する。ＰＬ学園で戦後最多２０勝（３敗）を挙げ、打者でも２位タイの６本塁打を放ったオイシックスの桑田真澄ＣＢＯ（５７）が、今大会から導入されるＤＨ（指名打者）制について私見を明かした。今春のセンバツからＤＨ制の導入が決まりました。率直な心境としては、「なぜ今なのだろう」という思いがあります。個人的には反対の立場であり、その理由は大きく二つあります