長く同じ職場にいると、自分のやり方が“最も良い方法”のように思ってしまいがちです。しかし、仕事の進め方は、時代と共に刻々と変化していくものなのかもしれません。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 「書くこと」が1番の近道では？ 私はある企業の事務員として20年働いているベテラン社員です。そんな私にとって、「誰かに何かを教わる時はメモを取る」のは常識でした。教えてもらうからには、それが相手