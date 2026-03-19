◇バスケットボール◆Ｂ２リーグ第２５節愛媛オレンジバイキングス９７―９６ベルテックス静岡（１８日・静岡市中央体育館）西地区最下位のベルテックス静岡は愛媛に接戦の末、９６―９７で敗れ、プレーオフ（ＰＯ）進出の可能性が消滅した。リーグ残り１３試合で、ワイルドカード（チャンピオンシップ進出追加枠）２位・鹿児島とのゲーム差が１４となり、ＰＯ出場圏内に入れなくなった。ベルテが“終戦”を迎えた。２点リー