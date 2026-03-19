Official髭男dismの新曲「スターダスト」が、4月スタートの日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌を務めることが決定した。『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か。主演に堤真一を迎え、山田裕貴、有村架純、本田響矢、細田善彦、