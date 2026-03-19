WBCでは不振に終わってしまったものの、球界随一のバットコントロールを誇り、シーズンでの活躍が期待される近藤健介選手。身長173cmとプロ野球選手としては小柄な部類に入る彼が、なぜ圧倒的な成績を残し、球界トップクラスの選手として君臨し続けてこられたのか。【全文公開】近藤健介が卒業文集に書いた『ぼくの夢』を画像で見るここでは、近藤健介の父・近藤義男氏による『世界一の侍選手の育ち方』（カンゼン）の一部を抜