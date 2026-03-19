〈大谷翔平を見ても「何かいいなぁと思うくらい…」身長173cmの近藤健介が球界トップクラスの選手になれた“すさまじい発想”〉から続く球界を代表するヒットメーカーとして、侍ジャパンでも主軸を担った近藤健介選手。WBCでの活躍こそ叶わなかったが、ソフトバンクホークスファンは今シーズンも彼の躍動を信じて疑わないだろう。近藤健介はいかにして才能を開花させ、トップアスリートへと成長したのか。【全文公開】近藤健介が