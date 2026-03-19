将来の選択を迫られる高校生の息子と、難病を抱えながら我が子を想う母。人生の岐路で揺れる親子の愛と絆を綴った映画『90メートル』（ノベライズ『90メートル』は文春文庫刊）。【画像】映画『90メートル』の場面写真をすべて見る監督・脚本を手掛けた中川駿さんと、母親役を務めた菅野美穂さんとのW主演で、息子の藤村佑（たすく）役を演じた山時聡真さんによる、特別対談を公開します。◆◆◆――山時さんが今回演じられた