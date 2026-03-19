3月14日、東京・池袋で開催中の「東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）」において、オリジナルTVアニメ『アポカリプスホテル』のセレクション上映が行われた。原作のない完全オリジナル作品であり、作画やシナリオのクオリティの高さに注目が集まった作品だ。上映後のステージにはキャラクター原案を務めた漫画家の竹本泉氏、制作統括の竹中信広氏（株式会社CygamesPictures）、そして司会として徳間書店の治郎丸慎