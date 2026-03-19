中東情勢が混乱の一途をたどるなか、日米首脳会談のために就任後、初めてアメリカを訪問する高市総理。【写真を見る】ホルムズ海峡への自衛隊派遣「極めて難しい」 河野元統幕長インタビュー対するのは、日本などに対しホルムズ海峡への艦船派遣要請について発言がぶれるトランプ大統領。高市総理は自衛隊派遣をめぐり「法律に従い、出来ないことは出来ないと伝える」との考えを示しているが、中東情勢をめぐりどのような議論が交