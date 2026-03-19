CIAなどアメリカの情報機関を統括するギャバード国家情報長官は、イランの政治体制について現状は維持されているものの、アメリカ軍などの攻撃により、弱体化しているという見方を示しました。アメリカギャバ―ド国家情報長官「イランは政治体制を維持しているものの、指導部と軍への攻撃により著しく弱体化している」ギャバ―ド国家情報長官は18日、連邦議会でイランの軍事力は「ほぼ破壊された状態にある」として、「イラン側