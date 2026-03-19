〈「すぐに医師に相談すべき」腎臓、心電図、尿蛋白…健康診断で悪い数値が出たら、もう回復できない検査項目を紹介〉から続く健康診断のシーズンを迎え、結果に一喜一憂している人も多いはず。年間3万人を診察する総合診療医の伊藤大介さんは、「健康診断こそが深刻な病気の『芽』を摘むことができる唯一の方法です」と強調する。【写真】この記事の写真を見る（3枚）そんな伊藤さんの著書『総合診療医が徹底解読健康診断で