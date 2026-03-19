【ブンデスリーガ】ブレーメン 0−2 マインツ（日本時間3月15日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】佐野海舟、驚異の“爆速ラン”→ボール奪取の瞬間マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、ドイツの地で驚異的なスタッツを叩き出している。ブンデスリーガ公式のデータで見せた数字にファンたちも驚愕した。鹿島アントラーズからマインツに加入して2年目を迎えた佐野。今季は開幕からリーグ戦全試合にフル出場するなど大車輪