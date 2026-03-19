俳優・ともさかりえ（46）が17日放送の深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。第1子出産時に経験した陣痛時間を明かした。【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえ番組ではともさかに一問一答を実施。その中で出産で一番大変だったことを問われると、「自宅出産」と回答した。自宅出産を選んだ経緯についてともさかは「最初は普通に病院での検査か